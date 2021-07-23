В Орске с 1 сентября допустят к работе только привитых от коронавируса учителей

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Администрация Орска (Оренбургская область) призвала сделать прививку от новой коронавирусной инфекции работников учреждений образования, спорта и культуры и объявила, что допуск к работе в новом учебном году получат только сотрудники, прошедшие вакцинацию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии.

"Со своей стороны муниципалитет делает все возможное, чтобы предотвратить распространение опасного вируса, поэтому к работе в новом учебном году будут допущены работники школ, учреждений спорта, культуры, дополнительного образования, которые сделают прививки. Исключением станут лишь те, кто имеет медотвод по состоянию здоровья", - сообщила собеседница агентства.

В администрации назвали сложившуюся в городе ситуацию с заболеваемостью критической. "Ее уровень превысил показатели первой и второй волны. Среди заболевших все больше молодых людей и детей. Если тенденция сохранится, не исключено, что 1 сентября дети не пойдут в школу, а начнут учебный год в онлайн-режиме", - предупреждают местные власти, отмечая, что вакцинация является добровольной и каждый сам должен принять решение.

Ранее региональные власти сообщали, что в Орске и других территориях востока Оренбургской области доля вакцинированного населения ниже, а случаев заражения выявляется больше, чем в других районах региона.

По данным Минздрава Оренбургской области, в регионе официально зарегистрировано 53 713 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 304 - за прошедшие сутки, что является максимумом с начала пандемии. В стационарах находятся 1 593 человека с диагнозом COVID-19, 327 пациентов в тяжелом состоянии, 84 - на искусственной вентиляции легких. Выздоровели за все время 45 474 человека, умерли 1 210 пациентов. Согласно информации, размещенной на карте распространения коронавируса в Оренбургской области, в Орске с начала пандемии было выявлено свыше 6 200 случаев заражения.