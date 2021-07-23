Facebook представила нововведения, приуроченные к Олимпиаде в Токио

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Компания Facebook представила приуроченные к Олимпиаде в Токио нововведения в принадлежащих ей социальных сетях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

На платформе соцсети Facebook начал работу информационный хаб. Посредством него будут распространяться видеозаписи и фотографии наиболее ярких моментов состязаний, обзоры выступлений спортсменов, экспертные оценки, поясняющие материалы и исторические справки.

В социальной сети Instagram появилась возможность при помощи технологий дополненной реальности попробовать повторить движения одного из талисманов Олимпийских игр. В мессенджере WhatsApp запущен чат-бот, который будет оповещать подписчиков о расписании соревнований, а также сообщать о последних новостях и вести таблицу медального зачета.

Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады проходит на Национальном стадионе в Токио без зрителей из-за пандемии. Япония в четвертый раз принимает Олимпиаду. До этого страна два раза была хозяйкой зимних Игр (Саппоро-1972 и Нагано-1998), а также летней Олимпиады 1964 года в Токио.

Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они завершатся 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.