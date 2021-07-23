В РАНХиГС заявили, что Таджикистан является основным миграционным донором РФ в 2021 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Таджикистан в нынешнем году является основным миграционным донором России, потеснив Украину. Об этом ТАСС сообщили в Институте социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

"Подавляющее большинство трудовых мигрантов - это по-прежнему граждане стран СНГ. Доля трудовых мигрантов из Средней Азии среди всех иностранных работников в Российской Федерации растет и в настоящее время уже достигает 76%. Таджикистан вновь стал основным миграционным донором, он занял место Украины", - сказали в институте.

Несмотря на все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, доля легализованных трудовых мигрантов на российском рынке труда почти не меняется, говорится в исследовании. Она составляет около 70% от всего контингента иностранных работников, находящихся в России. Это отражает как стремление самих мигрантов работать в правовом поле, так и позитивное влияние принятых мер по продлению документов для иностранцев.

В целом в России в настоящее время работают около 3 млн трудовых мигрантов, что на 28% меньше, чем в начале июня 2020 года, и на 34% меньше, чем в 2019 году. "За 5 месяцев 2021 года платежи в бюджет за патенты, внесенные мигрантами, составили 17,1 млрд рублей, что на 17% ниже данного показателя за тот же период прошлого года", - указано в материалах института.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Позже Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая норма истекала 15 июня.