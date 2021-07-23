Особый противопожарный режим ввели в 129 муниципалитетах Урала

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в 129 муниципальных образованиях Урала из-за повышения пожарной опасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В настоящий момент в связи с повышением классов пожарной опасности для усиления профилактической работы и консолидации усилий всех подсистем РСЧС по предупреждению пожаров на территории 129 муниципальных образований субъектов Уральского федерального округа введен "особый противопожарный режим", - сказали в ведомстве.

С начала года на территории Урала выявлено почти 18,5 тыс. термоточек. На случай ухудшения обстановки в готовности находятся 48,5 тыс. человек и более 19 тыс. единиц техники, включая 795 человек из аэромобильной группировки МЧС. Они будут привлечены для тушения крупных природных пожаров, если те будут угрожать населенным пунктам. Также на Урале работают 1 210 маневренных, 114 830 патрульных и 19 503 патрульно-маневренных групп. "Их деятельность направлена на оперативное установление причин возникновения природных пожаров, загораний сухой растительности вблизи населенных пунктов, выявление виновных лиц и ликвидации обнаруженных очагов возгораний", - уточнили в МЧС.

"Необходимо оперативно выявлять очаги пожаров, используя все доступные средства воздушного и наземного мониторинга. Усилить разъяснительную работу и профилактические мероприятия", - поручил подчиненным замглавы МЧС Илья Денисов, находящийся с рабочим визитом в Свердловской области.