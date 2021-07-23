Прилепин назвал неожиданной позицию Роскомнадзора по блокировке его аккаунта в Instagram

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил ТАСС, что требование Роскомнадзора к социальной сети Instagram разблокировать его аккаунт стало для него неожиданностью, он очень дорожит поддержкой ведомства в этом вопросе.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес руководства Facebook Inc. (владеет Instagram) письмо, в котором отмечается, что блокировка аккаунта Прилепина носит политический характер, является актом цензуры и может быть расценена как "вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года".

"Позиция Роскомнадзора для меня была неожиданной. Мы к ним не обращались. И мы крайне дорожим этой поддержкой. Нам кажется она правильной", - отреагировал политик. По его словам, если соцсети позволяют себе "столь неконструктивные взаимоотношения с ведущими блогерами, то государство должно так или иначе на это отреагировать".

Прилепин заверил, что в Instagram он "вел себя крайне сдержанно, никогда не позволял себе никаких радикальных политических высказываний". При этом, подчеркнул он, аккаунт был заблокирован без предупреждений. "Их за последний месяц точно не было. Вдруг неожиданно утром мне сообщили, что аккаунт закрыт", - сказал сопредседатель справороссов.

Прилепин отметил, что действия соцсети стали для него, "мягко говоря, огорчительными".