Блогер Хованский принес извинения за песню, оправдывающую терроризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Находящийся под арестом блогер Юрий Хованский принес извинения за песню, из-за которой его обвиняют в оправдании терроризма. Письмо Хованского с извинениями на своей официальной странице "ВКонтакте" разместил друг блогера Илья Давыдов.

"В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я хочу через друзей разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня - моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", - говорится в письме.

В начале июня Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Задержание было связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. Сам Хованский, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

Как отмечали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следователи полагают, что Хованский не позднее июля 2020 года во время онлайн-трансляции исполнил песню с призывом к терроризму и оправданием таких действий. При этом, согласно поступившим в суд документам, вину он признал частично.

Дзержинский районный суд 10 июня отправил Хованского в СИЗО на два месяца.

12 июня адвокат, который представляет блогера, сообщил ТАСС, что Хованский частично признал свою вину, заявив, что является исполнителем песни, ставшей причиной его уголовного преследования, но в сети ее не распространял. Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.