Суд снял арест с магазинов депутата Госдумы Льва Ковпака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области заменил арест части имущества депутата Госдумы Льва Ковпака, в том числе принадлежащих его семье магазинов, на арест торгового центра в Екатеринбурге и доли Ковпака и его отца в компании "Армаг", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заменить обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства, ареста на движимое и недвижимое имущество, акции в пределах 1 057 852 828 рублей на обеспечительные меры в виде ареста на имущество (нежилые помещения, земельные участки), доли участия в ООО "Армаг" Ковпака Льва Игоревича и Ковпака Игоря Ивановича суммой 1 057 852 828 рублей", - сказал судья.

По словам депутата, данное решение поможет продолжить работу группы компаний "Кировский". Решением суда он удовлетворен.

Ковпак, согласно данным из картотеки арбитражных дел, вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 млн рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок. Арбитражный суд Свердловской области ранее арестовал денежные средства, движимое и недвижимое имущество Ковпаков и связанных с ними предприятий.

42-летний Ковпак является вице-президентом группы компаний "Кировский". 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы (Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ №169). Его доход за 2020 год составил 36 036 209 рублей. В органах законодательной власти начал работать с 2005 года. Сначала депутатом Екатеринбургской гордумы, а затем - Законодательного собрания Свердловской области.