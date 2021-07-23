В Швейцарии 128 человек умерли после прививок от коронавируса с начала года

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 128 человек умерли в Швейцарии с начала года после прививок от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic.

По его данным, с 1 января по 21 июля поступили 4 319 уведомлений о "предположительно нежелательных эффектах" вакцин, причем в 1 537 случаях речь шла о последствиях, которые были квалифицированы как серьезные. Большинство уведомлений (788) о серьезных последствиях касались прививок вакциной американской компании Moderna, а 704 - прививок вакциной Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В 45 случаях данные о вакцине отсутствовали.

"В 128 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных, случившейся по прошествии более или менее длительного времени [после прививок]", - констатировали в Swissmedic. Средний возраст умерших составляет 80,5 года. В агентстве считают, что "несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на вакцину как причину смерти".

За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом выросло в Швейцарии на 791 и составило 712 668. Умерли два человека, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 10 389.

С 23 декабря прошлого года в Швейцарии проводится иммунизация населения. Разрешено применение трех вакцин: консорциума Pfizer и BioNTech, Moderna и Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson. На настоящий момент сделано более 9,5 млн прививок, при этом более 46,1% населения получили обе необходимые дозы вакцины.