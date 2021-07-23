Прилепин планирует осенью внести законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин вместе со сторонниками запустил в Волгограде открытое голосование среди жителей по вопросу переименования города обратно в Сталинград, его результаты лягут в основу соответствующего законопроекта справороссов.

"Осенью мы обязательно внесем этот законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда", - сказал ТАСС Прилепин.

По его мнению, антисоветизм стал "главным признаком русофобии" в Европе. "В этой ситуации мы должны настаивать на символическом возвращении самых важных и знаковых понятий советской эпохи. И, конечно, Сталинград - не именно Сталин, а Сталинград как город героев, город титанов, город победителей, переломивший ход самой страшной мировой войны должен, обязан вернуть свое имя", - уверен сопредседатель справороссов.

В пятницу Прилепин со своими однопартийцами провел большую пресс-конференцию в Волгограде, на которой было объявлено об инициативе о переименовании города в Сталинград. Представители справороссов установили на улице прозрачные урны для бюллетеней "За Сталинград" красного цвета и "За Волгоград" белого цвета.

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в свою очередь считает, что в нынешней ситуации переименование Волгограда "далеко не самый важный вопрос". "Мне не понаслышке известно, что жители Волгограда прекрасно понимают: любое переименование - это очень большие деньги и масса бюрократической работы. Ведь придется переписывать не только таблички на въезде в город, но и множество документов - от устава города, до паспортов его жителей. Поэтому горожане в большинстве своем уверены, что лучше пустить эти деньги и силы на развитие Волгограда", - сказал он ТАСС.

Лидер партии подчеркнул, что не имеет ничего против голосования по вопросу названия города, но призвал не ограничивать его двумя вариантами. "Напомню, что историческое наименование города - Царицын. И в случае проведения референдума его также нужно обозначить как один из возможных вариантов", - убежден Миронов.

Выборы в Госдуму

Прилепин получит право законодательной инициативы в случае избрания депутатом Госдумы. Он входит в общефедеральную часть списка справороссов на выборы.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.