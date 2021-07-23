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Все российские вакцины подходят для ревакцинации.
Все российские вакцины подходят для ревакцинации.
Все российские вакцины подходят для ревакцинации.
Все российские вакцины подходят для ревакцинации.
Все российские вакцины подходят для ревакцинации.
Пандемия COVID-19

Все российские вакцины подходят для ревакцинации. Главное о коронавирусе за 23 июля

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 078 522 случая заражения, из них новых — 23 811. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 152 296.
  • Первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились почти 35 млн человек.
  • Все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Необходимый для защиты от ковида уровень иммунитета пока точно не определен.
  • В Астраханской области введут локдаун из-за ситуации с COVID-19. За полтора месяца количество подтвержденных случаев заболевания в регионе увеличилось с 40 до 280, по словам губернатора.
  • Власти Петербурга получили запросы на вакцинацию от коронавируса от 15 тыс. иностранцев. Сбор заявок продлили в городе до 30 июля.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 481 296 случаев заражения, из них новых — 3 425.
  • Полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации с начала года. Возбуждено 60 уголовных дел о подделке документов, семь из них расследованы и переданы в суды.

Мир

  • Всего зафиксировано более 192,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Британии заявили о повышенном риске повторного заражения дельта-штаммом коронавируса.
  • Вакцина от AstraZeneca защитила 77% пожилых бразильцев от гамма-варианта коронавируса. Также компания-производитель утверждает, что вакцина снижает риск смерти от COVID-19 на 82% уже после первой дозы.
  • Эффективность Pfizer против заражения штаммом "дельта" в Израиле оценивают в 39%. Прививка продолжает защищать на 88% от госпитализации, отметили в Минздраве страны.
  • Регулятор ЕС одобрил препарат Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет.
  • В Австралии суд оштрафовал за ложь компанию, предлагавшую одежду с защитой от COVID-19.
  • Подозрительный вариант "лямбда" выявлен более чем в 20 странах. В обзоре зарубежных СМИ рассказываем, что о нем известно.
Теги
Пандемия COVID-19
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