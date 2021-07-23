Все российские вакцины подходят для ревакцинации. Главное о коронавирусе за 23 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 078 522 случая заражения, из них новых — 23 811. За сутки умерли 795 человек, за весь период — 152 296.
- Первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились почти 35 млн человек.
- Все российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Необходимый для защиты от ковида уровень иммунитета пока точно не определен.
- В Астраханской области введут локдаун из-за ситуации с COVID-19. За полтора месяца количество подтвержденных случаев заболевания в регионе увеличилось с 40 до 280, по словам губернатора.
- Власти Петербурга получили запросы на вакцинацию от коронавируса от 15 тыс. иностранцев. Сбор заявок продлили в городе до 30 июля.
Москва
- Всего зафиксировано 1 481 296 случаев заражения, из них новых — 3 425.
- Полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации с начала года. Возбуждено 60 уголовных дел о подделке документов, семь из них расследованы и переданы в суды.
Мир
- Всего зафиксировано более 192,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Британии заявили о повышенном риске повторного заражения дельта-штаммом коронавируса.
- Вакцина от AstraZeneca защитила 77% пожилых бразильцев от гамма-варианта коронавируса. Также компания-производитель утверждает, что вакцина снижает риск смерти от COVID-19 на 82% уже после первой дозы.
- Эффективность Pfizer против заражения штаммом "дельта" в Израиле оценивают в 39%. Прививка продолжает защищать на 88% от госпитализации, отметили в Минздраве страны.
- Регулятор ЕС одобрил препарат Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет.
- В Австралии суд оштрафовал за ложь компанию, предлагавшую одежду с защитой от COVID-19.
- Подозрительный вариант "лямбда" выявлен более чем в 20 странах. В обзоре зарубежных СМИ рассказываем, что о нем известно.