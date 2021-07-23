Минобрнауки хочет разрешить студентам колледжей брать кредиты с господдержкой на обучение

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, в рамках которого намерено распространить действие программы государственной поддержки образовательного кредитования на студентов колледжей. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства.

"В настоящее время Минобрнауки России подготовлен проект постановления правительства РФ, положения которого позволят получать поддержку образовательного кредитования студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, а также расширят перечень случаев предоставления сопутствующих образовательных кредитов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программой господдержки уже успели воспользоваться почти 29 тыс. человек, получившие кредиты на обучение в 562 вузах страны.

Минобрнауки и ПАО "Сбербанк" запустили проект государственной поддержки образовательного кредитования с 1 августа 2019 года. В 2020 году были изменены условия предоставления образовательных кредитов с господдержкой: установлена фиксированная процентная ставка для заемщика на уровне 3% годовых (снижена с 8%), увеличен льготный период кредитования после завершения обучения с трех до девяти месяцев, увеличен срок пользования образовательным кредитом после завершения обучения с 10 до 15 лет.