Минобрнауки поддержало проект межвузовского кампуса на базе бывшей мануфактуры в Иванове

ИВАНОВО, 23 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ поддерживает проект создания межуниверситетского кампуса на базе бывшей Ивановской мануфактуры в историческом центре города. Проект позволит не только повысить качество высшего образования в регионе, но и повлияет на развитие самого города, заявил в пятницу глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Иваново.

"Мы с молодыми учеными обсуждали идею нового межуниверситетского кампуса, нам эта идея очень нравится, я считаю ее очень хорошо проработанной. Она решает две ключевые задачи: во-первых, если этот проект будет реализован, а мы будем этому способствовать, это позволит повысить качество высшего образования в регионе. Вторая важная задача: будет стимул к развитию и самого города Иваново, и Ивановской области в целом. Это для нас очень важно, поскольку мы ставим задачу университетам не быть закрытыми, а очень активно работать на региональную повестку", - сказал министр.

Как пояснил журналистам губернатор Станислав Воскресенский, межвузовский кампус будет создаваться на базе квартала бывших Ивановских мануфактур. "Вы знаете, что мы соответствующее соглашение подписали в июне на ПМЭФ. Официальную заявку от Ивановской области мы уже подали, и сегодня мы ее презентовали Валерию Николаевичу [Фалькову]", - сообщил глава региона.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ВЭБ.РФ придумать концепцию развития Ивановских мануфактур и найти инвесторов под проект. В июне этого ВЭБ.РФ и девелоперская группа "Родина" ВЭБ.РФ на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о редевелопменте этой территории.

"Ивановские мануфактуры" расположены в историческом центре Иванова, комплекс зданий построен в XVIII веке. Его общая площадь достигает 25 га. Проект редевелопмента включает реконструкцию объектов культурного наследия, строительство нового жилья, объектов образования и благоустройство.