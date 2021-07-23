Смертность от COVID-19 в мире за неделю выросла почти на треть

Темпы распространения инфекции растут в самых разных частях планеты. В США с начала месяца число выявляемых случаев заражения увеличилось более чем втрое, превысив 60 тыс. в сутки. Для страны новый подъем заболеваемости может стать уже четвертым.

Параллельно растет и смертность - за эту неделю от COVID-19 умерли почти 70 тыс. человек, сразу на 30% больше, чем за предыдущую.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 3,7 млн против 3,5 млн неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость на планете вновь начала расти в начале июля.

В Индонезии и Малайзии эпидемия достигла пика - сейчас там ежедневно регистрируют около 45 тыс. и 12 тыс. заболевших соответственно. При этом ситуация ухудшается и в другой части Азии: в Иране подтверждают 25 тыс. случаев в день (для страны это максимум за пандемию), а в Турции - уже почти 10 тыс., примерно вдвое больше, чем неделю назад.

В России власти уже почти месяц сообщают более чем о 20 тыс. заразившихся. Только в последнюю неделю заболеваемость начала понемногу уменьшаться.

Новая волна в Европе

В Европе, прежде всего Западной, началась очередная волна эпидемии. В Италии число подтверждаемых случаев за неделю возросло почти в два раза, до 5,5 тыс. в день, и власти вводят новые ограничения: с начала августа жители республики смогут посещать кафе, спортзалы, музеи, а также культурные и спортивные мероприятия (в том числе на открытом воздухе) только с "ковидным паспортом". Его смогут получить привившиеся, переболевшие либо получившие отрицательный тест, который действует несколько дней.

Аналогичные меры уже действуют во Франции, где с прошлой недели число выявляемых в сутки случаев увеличилось втрое. В четверг стало известно более чем о 21 тыс. инфицированных, что стало максимумом с начала мая.

Среди европейских стран выше всего заболеваемость сейчас в Великобритании - на этой неделе в королевстве дважды выявляли свыше 50 тыс. инфицированных за сутки, а всего за семь дней число заразившихся возросло примерно на 320 тыс.

В других странах темпы распространения инфекции также растут, хотя и не так стремительно: например, в Германии за эту неделю выявили на 45% больше заболевших, чем за прошлую, а в Испании - на 20%.

Рост смертности

Смертность от коронавирусной инфекции быстро растет прежде всего в странах Азии. На первое место в мире вышла Индонезия (около 1,3 тыс. смертей в день). В Иране и Малайзии регистрируют примерно по 0,2 тыс. умерших, но в одном случае это в полтора раза превышает показатели прошлой недели, а в другом это максимум за всю пандемию.

В большинстве стран Латинской Америки, переживших очередную волну весной и в начале лета, смертность снижается. Так, в Бразилии сейчас умирают порядка 1,1 тыс. заболевших в день, это минимум с февраля.

Основное исключение - Мексика, где уже фиксируют почти 0,4 тыс. летальных исходов в сутки.

В европейских странах, несмотря на резкий подъем заболеваемости в последнее время, смертность остается на низком уровне. Однако в России уже две с половиной недели регистрируют свыше 0,7 тыс. смертей ежедневно.

При этом число заболевших в мире растет быстрее числа умерших. В результате летальность новой инфекции снижается - сейчас она находится на уровне 2,15%.