Мишустин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде по физике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских школьников, завоевавших пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"В Год науки и технологий вы поддержали престиж российского образования. Блестяще прошли оба тура - и теоретический, и практический. Смогли найти решения самых сложных задач. И не дали ни одного шанса подвергнуть сомнению высочайший уровень ваших работ. <...> Проявили глубокие, фундаментальные знания и огромное желание победить", - говорится в поздравлении.

Глава правительства также отметил мастерство наставников школьников. "Не случайно, что на олимпиаде и в прошлом году каждый участник нашей команды также завоевал золотую медаль. Это двойной успех нашей страны", - подчеркнул он.

Российские школьники в пятницу взяли пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO). Соревнования принимал Вильнюсский университет, но из-за пандемии команды участвовали дистанционно, российская сборная - на базе Московского физико-технического института.