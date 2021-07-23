ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения коронавируса

ООН, 23 июля. /ТАСС/. ООН призывает все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя отказ Китая участвовать во втором этапе такого расследования.

"Мы призываем все страны - члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере", - сказал он. При этом Хак отметил, что за расследование отвечает именно ВОЗ. "Мы оставляем за ними полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование", - добавил заместитель представителя генсека ООН.

В четверг замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку и здравый смысл", и Китай не будет следовать ему.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.