Минздрав Турции призвал к строгим мерам из-за роста числа заражений COVID-19

"Сегодня зарегистрировано 11 094 новых случая [заражения коронавирусом]. Мы должны вернуться <...> к строгим мерам и немедленно сделать первую прививку", - написал он на своей странице в Twitter.

Накануне Минздрав Турции сообщил о 9 586 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 25 мая.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,514 млн, умерли 50 450 человек.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 65 млн человек, из них первый компонент вакцины получили 39 млн.