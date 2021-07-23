Российские школьники взяли четыре медали на Международной биологической олимпиаде

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Школьники из России взяли две золотые и две серебряные медали на 32-й Международной биологической олимпиаде (IBO-2021), сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МГУ.

"23 июля стали известны результаты 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO-2021). Российская сборная завоевала две золотых и две серебряных медали", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подготовка сборной проходила на базе биологического факультета МГУ. Все победители и призеры подали документы в Московский университет.

Золотые медали взяли Давид Жеглов из Москвы (школа № 171) и Михаил Хандохин из Нижнего Новгорода (школа № 7). Серебряными призерами стали Иван Прохоров (школа ЦПМ) и Евгений Яйлоян (школа "Интеллектуал") - оба из Москвы. Давид Жеглов, Иван Прохоров и Евгений Яйлоян стали первокурсниками биологического факультета МГУ, а Михаил Хандохин - факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

В пресс-службе добавили, в 2021 году страной - организатором олимпиады была Португалия и главной темой стало кругосветное путешествие Фернана Магеллана. В этом году состязание проходило в онлайн-формате, участие в нем приняли участие 304 школьника из 76 стран.

К олимпиаде по биологии сборную традиционно готовят преподаватели и сотрудники биологического факультета МГУ.