В Сыктывкаре и Ухте ограничили работу кафе и ресторанов из-за ухудшения эпидситуации

ТАСС, 23 июля. Власти Республики Коми ввели запрет на работу точек питания и детских игровых комнат в торговых центрах Сыктывкара и Ухты из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новые ограничения начнут действовать с 26 июля и продлятся до 16 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

"С 00:00 часов 26 июля до 16 августа 2021 года на территориях муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и муниципального образования городского округа "Ухта" приостанавливается работа расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах предприятий общественного питания (за исключением услуг по реализации готовой продукции "навынос") и детских игровых комнат", - говорится в сообщении.

Кроме того, все кафе, столовые, рестораны и другие формы общепита двух городов с 26 июля смогут работать ограниченное время: с 10:00 утра до 23:00 вечера. На тот же период власти временно приостанавливают работу ярмарок вне стационарных торговых объектов.

Правительству республики поручено предусмотреть меры поддержки для предприятий, которые попали под ограничения. Представители бизнеса смогут рассчитывать на возмещение части фактических расходов на оплату труда работников, но не более, чем в размере МРОТ с учетом районного и северного коэффициентов, а также на компенсацию платы за аренду помещений.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Коми, за все время пандемии в регионе выявили 52 945 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 283 человека, причем наибольший рост пришелся на Сыктывкар (106 случаев) и Ухту (53). Выздоровел 46 801 пациент, умерли 1 143.