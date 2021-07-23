В Москве от коронавируса привили 1 млн пенсионеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 1 млн граждан пенсионного возраста вакцинировались от коронавируса в Москве. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно просто в разы, в разы меньше смертность. Поэтому я бы еще раз обратился к москвичам старшего поколения: вот сейчас даже на спаде заболеваемости [вы можете] прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или прийти в парки, где прививаются, [и] все-таки вакцинироваться", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также отметил, что по-прежнему от коронавируса чаще всего умирают люди старшего поколения - в Москве это более 80% смертей. "Именно эта категория находится в зоне риска, их невозможно изолировать, потому что они общаются с детьми, с родственниками, с внуками. И конечно, очень важно, чтобы они позаботились о себе, а мы предоставим все возможности, чтобы это было комфортно", - сказал Собянин.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что в рамках программы "Миллион призов" ("Победим COVID вместе"), которая продлится до 15 августа, жители столицы в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. призовых баллов. На 1 июля в программе уже приняли участие около 300 тыс. москвичей старшего возраста.

"Мы видим, что ситуация успокаивается и москвичи успокаиваются, но успокаиваться не надо. Потому что мы видим, что делается сегодня в Европе. Еще буквально вчера говорили: вот, все мы победили, но мы видим: в Лондоне, в Париже, в Испании начинается рост. К сожалению, эта зараза никуда не ушла, она волнами на нас накатывается. Поэтому надо защищать себя, беречь себя, вакцинироваться своевременно", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в разы меньше болеют те, кто вакцинировался, либо болеют менее тяжело. "Надо просто уже свыкнуться с тем, что мы долго будем в таких условиях жить и максимально себя защитить. Миллионы людей привились в стране, десятки миллионов - никаких отрицательных эффектов нет. И те, кто об этом рассказывает, либо они не понимают, что реально происходит, либо специально нагнетают ситуацию, они провоцируют людей остаться без защиты, беззащитными перед коронавирусом, - это, конечно, очень плохо. Надо слушать профессионалов, ученых, у которых есть реальные большие данные, которые реально владеют данными исследований и так далее", - заключил Собянин.