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Пандемия COVID-19

Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Артистку госпитализировали 19 июня
Марина Максимова (МакSим) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Марина Максимова (МакSим)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Состояние певицы Марины Максимовой (МакSим) становится лучше, написала в пятницу на своей странице в Instagram ее менеджер Маргарита Соколова.

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"Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо", - написала она.

"То, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, - это на сегодняшний день факт", - уточнила менеджер.

Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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РоссияПандемия COVID-19
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