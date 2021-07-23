РФПИ и Аргентина заявили о совместной работе по ускорению поставок "Спутника V" в страну

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пересмотр условий или разрыв контракта с Аргентиной по "Спутнику V" даже не обсуждается, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над бесперебойностью поставок вакцины, следует из сообщения фонда.

"РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины "Спутник V" продолжается, и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет. РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок "Спутника V". Увеличение производства "Спутника V" произойдет уже в сентябре 2021 года", - сообщил фонд.

РФПИ и Минздрав Аргентины также в заявлении сообщили о совместной работе по обеспечению поставок "Спутника V" в страну.

"Сегодня мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все вопросы положительным образом, исполним взятые на себя обязательства", - указано в заявлении.

В фонде также подчеркнули, что вакцинация российских граждан от новой коронавирусной инфекции была и остается абсолютным приоритетом для РФПИ.