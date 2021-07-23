{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

РФПИ и Аргентина заявили о совместной работе по ускорению поставок "Спутника V" в страну

Увеличение выпуска вакцины произойдет уже в сентябре, сообщили в фонде

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Пересмотр условий или разрыв контракта с Аргентиной по "Спутнику V" даже не обсуждается, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над бесперебойностью поставок вакцины, следует из сообщения фонда.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины "Спутник V" продолжается, и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет. РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок "Спутника V". Увеличение производства "Спутника V" произойдет уже в сентябре 2021 года", - сообщил фонд.

РФПИ и Минздрав Аргентины также в заявлении сообщили о совместной работе по обеспечению поставок "Спутника V" в страну.

"Сегодня мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все вопросы положительным образом, исполним взятые на себя обязательства", - указано в заявлении.

В фонде также подчеркнули, что вакцинация российских граждан от новой коронавирусной инфекции была и остается абсолютным приоритетом для РФПИ.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
В Госдуме считают, что рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку
По мнению главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, не должно быть единого регулирования для всех отраслей, поскольку не все из них связаны с постоянными контактами с людьми
Читать полностью