Самую большую в Евразии таблицу Менделеева установили в Дубне

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самая большая в Евразии периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева открыта в Дубне как символ выдающегося вклада российских ученых в открытие новых химических элементов. Трансляция открытия велась в пятницу на портале "Научная Россия".

"Символично, что это событие происходит в Год науки и технологий именно в Дубне - городе, где синтезированы новые химические элементы, имеющие русские корни - флеровий, московий, дубний, оганесон. Благодаря Объединенному институту ядерных исследований (ОИЯИ) Дубна уже 65 лет является точкой притяжения мировой науки и объединяет в своих проектах тысячи ученых из 64 стран", - заявил в видеообращении глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Площадь панно более 284 кв. м. Оно расположено на стене здания на набережной Волги, его будет хорошо видно как жителям и гостям города, так и пассажирам многочисленных круизных теплоходов, проплывающих по реке.

"Гениальное творение Дмитрия Ивановича Менделеева становится нашей достопримечательностью. Отныне и далее с берегов великой русской реки Волги, с кораблей , плывущих по ней, мы будем видеть это большое панно. <...> Наша таблица будет очень хорошо смотреться ночью с подсветкой. Кроме того, рядом с таблицей слева есть свободное поле, на нем можно транслировать лекции, рассказывать об истории открытия элементов, об их химических свойствах, а на правой стороне демонстрировать различные элементы в таблице", - заявил ученый ОИЯИ Юрий Оганесян, в честь которого при жизни назван один из элементов.

ОИЯИ - крупный международный научный центр, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц. На долю института приходится более 40 открытий в области ядерной физики. Учеными Дубны синтезировано десять, в том числе пять самых тяжелых, элементов. Названия двух из открытых в ОИЯИ элементов - дубний и московий - связаны с местом расположения института, а еще двух - флеровий и оганесон - с именами выдающихся ученых ОИЯИ, внесших определяющий вклад в развитие данного направления науки.