AFP: в ЮНЕСКО попросили Турцию предоставить отчет о состоянии собора Святой Софии

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) попросила Турцию предоставить к февралю 2022 года отчет о состоянии мечети Айя-София в Стамбуле. Как сообщило в пятницу Agence France-Presse , такое заявление было сделано Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным агентства, комитет выразил "озабоченность приданием статуса мечети этому памятнику византийской эпохи" и просит Турцию представить к 1 февраля 2022 года "обновленный отчет о состоянии" здания.

10 июля 2020 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с этим решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.