СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться. Жертв и разрушений городской инфраструктуры из-за непогоды нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идет на спад. Наблюдался временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля.