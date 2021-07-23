{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ливень в Сочи прекратился

Вода в реках пошла на спад
© Максим Тищенко/ТАСС

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Ливень в Сочи прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться. Жертв и разрушений городской инфраструктуры из-за непогоды нет, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идет на спад. Наблюдался временный локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. На курорте закрыты пляжи до конца суток 23 июля.

Теги
РоссияКраснодарский край
Самую большую в Евразии таблицу Менделеева установили в Дубне
Площадь панно более 284 кв. м
Читать полностью