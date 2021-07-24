Синоптики прогнозируют пик тепла в ЦФО в середине следующей недели

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Повышение температуры ожидается с воскресенья в Московском регионе, Тверской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской областях. Пик тепла до 25-30 градусов придется на середину следующей недели, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Московской регион и его ближайшее окружение - Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская, Тульская, Владимирская области - здесь мы ждем повышения температуры уже с воскресенья. Но пик тепла придется на вторник-среду следующей недели", - рассказал он.

По словам Варакина, 27-28 июля воздух в Московском регионе прогреется до 28-30 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, в Тверской области в этот период прогнозируется 29-30 градусов тепла, в Смоленской области - 25-28 градусов, в Калужской области - плюс 27 градусов, в Рязанской области - 28-30, в Тульской - 27-28 и во Владимирской области - 28-29 градусов тепла.

Однако 24 июля станет для Центра России самым прохладным днем за всю неделю, сообщил Варакин. "В субботу у нас будет самый прохладный день, если говорить о Московском регионе и близлежащих областях. Температуры дневные будут 21-23 градуса. Такая температура на 1-1,5 градуса даже ниже нормы", - отметил метеоролог.