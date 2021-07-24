Эпидемиолога, чья речь могла спровоцировать беспорядки на Кипре, освободили из-под стражи

В сообщении говорится, что Сотериадис и еще двое участников манифестации были отпущены после того, как им предъявили обвинения в участии в незаконных собраниях, заговоре с целью совершения административного правонарушения, а также в нарушении закона о карантине. Эпидемиолог был арестован в понедельник, и планировалось, что он восемь дней проведет в предварительном заключении, но в итоге его освободили уже на пятый день.

Сотериадис, будучи выпускником Гарвардского университета, является противником ограничительных мер в борьбе против распространения коронавируса и тем экспертом, который полагает, что смертность от этой инфекции, как в глобальном масштабе, так и на самом Кипре, равна или даже чуть ниже той, которую вызывает вирус обычного гриппа. Во время акции протеста Сотериадис также раскритиковал кипрские власти за выбранные ими методы борьбы с пандемией, при которой вакцинация стала заменять лечение вирусного заболевания в самом начале его развития. В этом контексте он призвал правительство острова поставлять моноклональные антитела пациентам с ковидом на ранней стадии заболевания. Эпидемиолог также потребовал от правительства перестать разделять людей и разрушать социальную сплоченность в обществе.

Вечером 18 июля возле въезда в президентский дворец в Никосии состоялась многотысячная манифестация против решения правительства Кипра о повсеместном использовании антиковидных сертификатов SafePass для прохода практически в любые общественные помещения. Акция протеста завершилась столкновениями с полицией, а участвовавшая в демонстрации группа молодчиков в капюшонах, покинув место протестов, направилась в соседний район Никосии и совершила нападение на здание медиагруппы DIAS, в котором размещается телекомпания Sigma. Угрожая жизням сотрудников охраны, они ворвались в офисные помещения телеканала и нанесли ущерб собственности на тысячи евро. Они также сожгли машину на автостоянке телекомпании, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью.

В результате столкновений с участниками этих беспорядков пострадали 12 сотрудников кипрской полиции. Семеро из них были госпитализированы, а травмы, полученные двумя стражами порядка, были классифицированы как тяжелые. На данный момент полиция задержала 18 человек, которые, по мнению властей, причастны к разгрому офиса Sigma. Сам же Сотериадис не имел никакого отношения к той группе протестующих, которая ринулась к зданию, где располагается телеканал.