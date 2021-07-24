Эксперт: вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прививку против коронавирусной инфекции можно сделать через три месяца после подозрения на COVID-19, при подтвержденном диагнозе - через полгода, сообщил ТАСС врач-вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.

"Если подозрение - через три месяца после предполагаемого заболевания нужно делать прививку", - сказал эксперт, отвечая на вопрос, когда вакцинироваться от инфекции, если было только подозрение на ковид, например после контакта с болевшим человеком.

Говоря о том, стоит ли человеку прививаться, если у него после болезни не сформировались антитела, Тимаков ответил: "Сразу - нет. Как минимум три месяца должно пройти. Вообще по научным данным - полгода. Если заболевание протекало в клинической форме, были симптомы клинического заболевания, был подтвержден диагноз ковид, то прививка делается через полгода после перенесенной инфекции". По его словам, именно этот срок - шесть месяцев - называется, потому что, как показывают научные данные, полгода человек защищен, если был подтвержден диагноз.

"Если не сформировались антитела и мы не знаем, какая была болезнь, она была неподтвержденная, сделайте прививку от коронавирусной инфекции. Если был подтвержден ковид ПЦР-тестом или еще как-то - полгода, если заболевание протекало в клинической форме, то есть должны быть клинические симптомы", - сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что нет еще такого понятия, как достаточный уровень антител для защиты от коронавирусной инфекции. "Вообще никто нигде антитела не проверяет, кроме нашей страны. Смотрится срок давности заболевания, а не количество антител. Люди сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет, все проверяют по своему собственному желанию", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, стоит ли пораньше пойти на повторную вакцинацию и не ждать полгода в ситуации, когда после прививки не сформировались антитела, Тимаков отметил, что люди переносят болезнь и вакцинацию индивидуально и не в 100% случаев вырабатывается иммунный ответ, но следующая вакцинация проводится через полгода. "Через полгода следующая прививка. У части людей не формируется иммунитет ни на инфекцию, ни на прививку. Вакцина вырабатывает иммунитет не в 100% случаев. Есть люди, которые индивидуально переносят все", - добавил вирусолог.