В Росгидромете прогнозируют дождливую погоду в Московском регионе в конце июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Конец июля в Москве и Подмосковье, с большой вероятностью, будет дождливым. Может выпасть порядка 15% месячной нормы с 29 по 31 июля, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Во второй половине следующей недели ожидаются все-таки дожди, то есть 29, 30 и 31 июля очень велика вероятность осадков. Сейчас достаточно большой дефицит по осадкам", - рассказал он.

По словам Варакина, за июль в столичном регионе выпало всего лишь порядка 30-35% месячной нормы осадков. Дожди в конце июля могут добавить еще около 15% месячной нормы. "За счет того, что мы ждем, что повсеместно осадки выпадут во второй половине недели, природа нам даст, по крайней мере, половину месячной нормы", - отметил метеоролог.