Эксперт рассказал, какие осложнения могут развиться у детей после ковида

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Потеря памяти, различные когнитивные нарушения, а также осложнения, при которых поражаются сердце, почки, желудочно-кишечный тракт, могут развиться у детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Исследования шведских ученых абсолютно четко показали, что у 10-30% детей, перенесших коронавирусную инфекцию, развивается так называемый лонг-ковид (постковидные осложнения). Его проявление самое разнообразное, отмечается более 60 нозологических форм", - сказал он.

По словам Горелова, несмотря на то, что у детей заболевание протекает легче, чем у взрослых, у них могут развиваться самые различные постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт. Кроме того, у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, проявляющийся через три-четыре недели после перенесенного ковида. Он характеризуется поражением нескольких органов и систем, в том числе головного мозга. По словам эксперта, риск развития этого осложнения особенно высок у детей, имеющих избыточную массу тела.

"Точно так же, как и у взрослых, у детей в постковиде могут отмечаться потеря памяти, когнитивные нарушения и еще целый букет из 16 неврологических и психических заболеваний", - отметил Горелов, добавив, что по данным шведских исследователей, подобные осложнения развиваются у каждого третьего ребенка, перенесшего ковид. "Поэтому очень важно в первую очередь привиться взрослым, чтобы снизить риск встретиться с этой коварной инфекцией у детей", - заключил он.