До 23 градусов тепла и преимущественно без осадков прогнозируют 24 июля в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют переменную облачность и до 23 градусов тепла в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 21 до 23 градусов тепла, ночью - от 10 до 12 градусов. В Подмосковье ожидается до 24 градусов тепла в дневные часы. В ночь на воскресенье в области похолодает до семи градусов, а местами - до трех градусов.

Скорость северо-западного ветра не превысит в субботу 11 м/с. Предупреждение о пожарной опасности в Московской области будет действовать до 21:00 мск 24 июля. Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.