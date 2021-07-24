Белый дом подсветили в цвета флага США в честь олимпийской сборной

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Специальная подсветка в цвета американского флага была включена в пятницу на территории Белого дома. Как передает корреспондент ТАСС, резиденция президента США ярко подсвечена белым, красным и синим цветами.

Этого ждали пять лет. Стартовали летние Олимпийские игры в Токио

Как пояснили в Белом доме, иллюминацию включили в знак поддержки американской сборной на Олимпийских играх в Токио.

"Белый дом сегодня светится красным, белым и синим цветами в поддержку команды США и всех олимпийцев, гордо представляющих нашу страну в Токио. Белый дом будет подсвечен также в субботу и в воскресенье вечером на фоне того, как вся страна болеет за нашу олимпийскую сборную. Вперед, команда США!" - говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом Белого дома.