Эксперт заявил, что вакцинация от ковида может быть показана прежде всего детям от 14 лет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть показана прежде всего подросткам от 14 до 18 лет. Их организм развит почти как взрослый, поэтому необходимо защитить от вируса их репродуктивные органы, сообщил ТАСС главный врач медцентра "Лидер-медицина", педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

"Я за вакцинацию подростков 14-летнего возраста, потому что их организм почти как взрослый. У них уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их. Им может быть показана вакцинация, но при условиях, что будут подобраны дозы, будет понятна эффективность и безопасность этой вакцины", - сказал он.

По словам Тимакова, дельта-штамм коронавируса гораздо чаще поражает детей, чем уханьский штамм. Однако данные о том, насколько тяжело протекает период заболевания, будут получены в сентябре-октябре.

"Сейчас грудные дети, например, болеют в 26 раз чаще, чем это было зимой, то есть дельта-штамм гораздо чаще поражает детей. Но по поводу тяжести клинической картины нужны данные, данные по госпитализации. Эти данные мы сможем получить, скорее всего, в сентябре-октябре, когда будет проанализирована информация, как дельта-штамм проявляется у детей, насколько чаще наблюдаются осложнения", - отметил вирусолог.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины против нового коронавируса "Спутник V" у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода они будут под постоянным наблюдением врачей. Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. Затем они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подросткам предстоит вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета 2021 года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.