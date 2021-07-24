В Карачаево-Черкесии на дне озера напишут самую высокогорную картину

ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Самую высокогорную подводную картину напишут на дне озера Халега в Карачаево-Черкесии, находящегося на высоте 2,8 тыс. м, в рамках экспедиции "Подводный Кавказ - 2021". Об этом ТАСС сообщил член краснодарского отделения Русского географического общества, руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба "Черная акула" Эрнст Антонов.

"Во второй половине августа под эгидой краснодарского отделения Русского географического общества планируется горно-подводная поисковая экспедиция "Подводный Кавказ - 2021". В рамках экспедиции дополнительной целью ставится установка нового мирового рекорда известной российской подводной художницы в примерной трактовке номинации "Самая высокогорная подводная картина в мире", - сказал Антонов.

По словам руководителя экспедиции, основной задачей экспедиции служит продолжение подводных исследований озера Халега в районе Оборонного перевала в Карачаево-Черкесии. На этих территориях в период Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои за Кавказ. Планируется участие порядка десяти человек из разных регионов России. Участникам экспедиции придется преодолеть часть пути пешком, пройти акклиматизацию в двух базовых лагерях, совершить ряд технически сложных погружений в высокогорное озеро.

В 2018 году под руководство Антонова на высоте почти 3 тыс. м провело исследование озера Лунное в Карачаево-Черкесии, где установили рекорд России по самому высокогорному погружению. В 2019 году экспедиция "Неизвестный Кавказ - 2019" провела первое исследование высокогорного озера Халега на высоте 2,8 тыс. м в Карачаево-Черкесии. В результате нашли предметы времен Великой Отечественной войны и останки советского солдата, которые захоронили участники экспедиции. Члены экспедиции "Подводный Кавказ - 2020" исследовали дно озера Адзапш на высоте 2,4 тыс. м.

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942-го до 9 октября 1943 года. Одним из важнейших стало самое высокогорное сражение за всю историю Великой Отечественной войны - битва на Главном Кавказском хребте.