Свыше 4 тыс. учащихся вузов побывали бесплатно на МАКС-2021 в "День студента"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. учащихся дневных отделений высших и средних учебных заведений побывали бесплатно на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в рамках проведенного здесь "Дня студента" 23 июля. Об этом сообщили в субботу журналистам в дирекции мероприятия.

"День студента", проводимый на авиасалоне МАКС с 2015 года, позволяет учащимся дневных отделений высших и средних учебных заведений посетить выставку бесплатно, в этом году возможностью воспользовалось более 4 тыс. молодых людей и девушек", - сказал представитель дирекции. Он отметил, что в рамках мероприятия подготовили насыщенную молодежную программу, включившую в себя в себя профориентационные мероприятия в рамках проекта "Лифт в будущее".

"Проект подразумевает волонтерскую программу, проведение профориентационных мероприятий, в том числе встречи с создателями авиатехники, летчиками-испытателями, руководителями пилотажных групп и популяризаторами аэрокосмической отрасли", - продолжили в дирекции. В частности, участники мероприятия узнали, какие профессии востребованы в настоящее время и какие будут актуальны в ближайшие десять лет, познакомились с компетенциями, необходимыми для успешного поиска работы, узнали о работодателях в аэрокосмической сфере. Организаторы учли и тот момент, что не все желающие имели возможность лично присутствовать на авиасалоне, организовав онлайн-трансляцию, которая собрала более миллиона просмотров.

Среди других профориентационных мероприятий, прошедших в рамках "Дня студента", в дирекции авиасалона назвали панельную дискуссию по вопросу подготовки инженерно-технических работников для авиационно-космической отрасли, организованную Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Жуковского. "В свою очередь, компания "Сухой" и РСК "МиГ" провели презентацию "Методы привлечения молодых специалистов и перспективы их развития", презентацию для потенциальных работников провел концерн ВКО "Алмаз-Антей", - проинформировали в дирекции авиасалона.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит на аэродроме Летно-Исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.