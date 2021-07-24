Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса

Почти 204 млн выделено на покупку оборудования для Ульяновской областной детской больницы

Как сообщили в кабмине, Минздрав РФ в течение 30 дней должен заключить необходимые соглашения с региональными властями и осуществить контроль за расходованием средств

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