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Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса

© Егор Алеев/ТАСС

Минздрав РФ обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от ковида - пресс-служба.

"Спутник V" рекомендован для вакцинации всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение, без ограничений - Минздрав РФ.

Прививаться от ковида перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через 2-4 недели после выздоровления - Минздрав РФ.

Вакцинация "Эпиваккороной" противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците - Минздрав РФ.

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Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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