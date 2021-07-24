Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса

Минздрав РФ обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от ковида - пресс-служба.
"Спутник V" рекомендован для вакцинации всех онкопациентов, завершивших противоопухолевое лечение, без ограничений - Минздрав РФ.
Прививаться от ковида перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через 2-4 недели после выздоровления - Минздрав РФ.
Вакцинация "Эпиваккороной" противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците - Минздрав РФ.
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