Коэффициент распространения ковида в РФ впервые с марта держится ниже 1 пять дней подряд

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился с 0,95 до 0,97. Впервые за три месяца он остается ниже единицы уже пять дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в пятницу, индикатор остается ниже единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье он составил 0,8, в Москве - 0,89, в Воронежской и Иркутской областях - 0,98 и 0,99 соответственно.

В Санкт-Петербурге и Красноярском крае коэффициент равен ровно 1, в Нижегородской и Свердловской областях - 1,01. В Ростовской и Самарской областях он увеличился до 1,07 и 1,13 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.