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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 3 376 случаев заражения коронавирусом за сутки

Прирост составил 0,23%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 376 против 3 425 днем ранее, до 1 484 672. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,23%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 105 против 107 днем ранее, до 25 003, следует из сообщения штаба.

За сутки выписали 6 577 человек, всего выздоровели 1 326 132. В настоящее время в городе продолжают лечение 133 537 человек.

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