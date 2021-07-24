Работников СМИ, избиркомов и транспорта в Дагестане обязали вакцинироваться от COVID-19

МАХАЧКАЛА, 24 июля./ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов своим постановлением обязал сотрудников средств массовой информации и транспортных компаний региона, а также членов избиркомов и наблюдателей сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Дагестану.

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"Главный санитарный врач Николай Павлов дополнил постановление об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции отдельных групп граждан. Теперь в этот перечень вошли сотрудники СМИ, транспортных предприятий, члены избирательных комиссий", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал представитель Роспотребнадзора, согласно документу обязательной вакцинации подлежат и наблюдатели на избирательных участках, судьи и работники аппаратов судов.

21 июля в Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.