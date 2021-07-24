Лавров заявил, что США создали на Украине раскольническую и бесправную церковь

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ответственность за создание раскольнической и бесправной церковной структуры - неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) - в первую очередь несут официальные власти США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

"На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают, - сказал Лавров. - Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи, прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь".

Как отметил министр, то же самое происходит в отношении канонической территории Сербской православной церкви.

По его словам, у России есть четкое понимание того, что "действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей".

"Полностью поддерживаем РПЦ. У нас много совместных проектов по работе с соотечественниками. Приходы РПЦ в других странах окормляют огромное количество прихожан. Это дополнительные возможности поддерживать людей, которые хотят сохранять связь со своей родиной", - отметил глава МИД РФ.

Раскольническая структура

В 2018 году по инициативе президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", где две непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь создали одну раскольническую структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь.

Верховная рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года Порошенко подписал соответствующий закон. 22 апреля 2019 года в Окружном административном суде Киева было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ должна внести изменения в свое название. Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. В июле 2019 года Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляцию министерства. 16 декабря того же года Верховный суд разрешил Украинской православной церкви сохранить свое название.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с этими иерархами.