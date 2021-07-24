Лавров призвал "возвысить голос" для защиты христиан от преследований на Ближнем Востоке

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно предпринять конкретные меры для пресечения преследования христиан на Ближнем Востоке и Севере Африки, необходимо на международном уровне "возвысить голос" в пользу решения этой проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Министр отметил, что у МИД и Русской православной церкви много совместных проектов, и один из наиболее актуальных - принятие конкретных шагов по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки. Так, по словам Лаврова, совместно с Отделом внешних церковных связей на полях мероприятий ОБСЕ и СПЧ ООН проводится специальный форум в поддержку христиан.

"В нем участвуют партнеры из Ватикана, Святого престола, министры иностранных дел Армении, Венгрии, Белоруссии, Ливана и других стран, которые видят опасность для дальнейшего нормального, спокойного и безопасного проживания христиан на Ближнем Востоке, - добавил Лавров. - Сотни тысяч из них бежали после того, как там стали насаждать "демократию". Сначала в Ираке, потом в Ливии, в Сирии. Особенно христианское население страдает от сирийского конфликта. Сирийская Арабская Республика - одна из колыбелей христианства. Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан".

В то же время Запад тормозит инициативу о принятии соответствующего документа - декларации против исламофобии и христианофобии, указал глава российского МИД. "Предложили это давно, когда была принята декларация о недопустимости антисемитизма. Обозначили необходимость быть последовательными, не допускать никаких фобий в ответ на религиозные убеждения людей. <...> Но я уверен, что вместе с РПЦ, с Отделом внешних церковных связей, с владыкой Иларионом мы добьемся результатов", - резюмировал министр.