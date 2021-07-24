В "Векторе" заявили, что в РФ нет ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6 в России нет, оснований для увеличения риска возникновения таких случаев в будущем тоже нет. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

В пятницу органы здравоохранения Гонконга заявили о регистрации на юго-западе КНР трех случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6, в том числе один - с летальным исходом.

"В Российской Федерации не зафиксировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N6, и в настоящее время нет оснований говорить о возрастании риска возникновения таких случаев в будущем", - говорится в сообщении.

В центре также добавили, что всего, начиная с 2014 года, в мире было выявлено 36 случаев заражения этим гриппом: 35 - в Китае, и 1 - в Лаосской Народно-Демократической Республике. Отмечается, что во всех случаях вирус не передавался от человека человеку.