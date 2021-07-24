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Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро планируют начать в 2021 году

По словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, в перспективе возможно соединение двух веток метро

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возведение Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро в Москве планируют начать до конца 2021 года. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы готовы выполнить задачу по удвоению метро, поставленную мэром. Реализация данных планов обеспечит практически все крупные районы Москвы метро в шаговой доступности. К строительству двух новых радиусов - Бирюлевской и Рублево-Архангельской линии - планируем приступить уже в этом году. В перспективе рассматриваем их соединение", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас продолжается строительство Троицкой линии. Запуск планируют провести в два этапа: от "Новаторской" до "Мамырей" в 2024 году, от Коммунарки до Троицка - в планах до 2026 года.

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