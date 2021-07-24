Мишустин поздравил Галашину с серебряной медалью Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с серебряной медалью XXXII Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки Анастасию Галашину. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Уважаемая Анастасия Валерьевна! Поздравляю Вас с серебряной медалью XXXII Олимпийских игр в Токио. Вы впервые представляли нашу страну на Олимпиаде и сразу же завоевали награду. Это первая медаль в копилке российской сборной. Ваша победа стала хорошим подарком всем болельщикам. К этому большому успеху вас привело стремление к победе и годы упорных тренировок", - отмечается в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Галашина стала серебряным призер Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м, завоевав для сборной России первую награду на Олимпийских играх в Токио. Перед последним выстрелом Галашина опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 очка, но в заключительной попытке показала худший результат в ходе своего выступления - 8,9 очка, в то время как китаянка набрала 9,8 очка. В итоге россиянка набрала 251,1 балла, китаянка - 251,8. Бронзовую награду завоевала Нина Кристен (230,6) из Швейцарии.

27 июля Галашина вместе с Владимиром Масленниковым выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м среди смешанных пар. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.