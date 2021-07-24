СМИ: паре из РФ, предоставившей информацию о MH17, грозит экстрадиция из Нидерландов

ГААГА, 24 июля. /ТАСС/. Российская пара, которая предоставила голландским властям важную информацию о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, может быть экстрадирована из Нидерландов. Об этом сообщила в субботу газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы.

По данным издания, информация о крушении рейса MH17 стала известна Игорю и Елене (имена вымышленные) случайно. Перебраться в Нидерланды они решили в 2016 году.

"И хотя Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения рейса MH17, восприняла информацию со всей серьезностью, миграционная служба считает их историю неправдоподобной, - пишет De Volksrant. - И теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену". Основной причиной для этого называется тот факт, что россияне приехали в Нидерланды в 2016 году и сразу же запросили убежище, однако информацию о крушении Boeing они предоставили только в 2018 году. Миграционная служба, а затем и судьи, сочли нелогичным и заслуживающим порицания то, что он не сказали правду с самого начала.

Реальные имена россиян газета не раскрывает. Не сообщается и о том, какую именно информацию они предоставили голландским следователям.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.