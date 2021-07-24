В Сочи сняли штормовое предупреждение

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в Сочи, объявленное из-за непогоды, сняли, но купаться в море не рекомендуют, на пляжах продолжается уборка после шторма, сообщил ТАСС глава управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

"Штормовое предупреждение на этот час уже не действует, но пляжи необходимо очистить от мусора, который был принесен туда, кроме того, волнение моря не позволяло купаться. Необходимо переждать эту ситуацию", - сказал он.

По его словам, последствия подтопления больницы в Сочи устранят к концу дня. "Эвакуация в конечном итоге не потребовалась, были проведены мероприятия по подъему больных с нижнего этажа на верхний. Сегодня первый этаж приводится в порядок, я думаю, к исходу дня больные будут возвращены в свои палаты", - сказал он.

Как сообщил ТАСС директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов, к возможной эвакуации готовили 30 пациентов учреждения. В настоящее время там убирают территорию, первый и цокольный этажи. К работе привлечены городские службы, в том числе работники "Водоканала".

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу в течение дня. В городе было объявлено штормовое предупреждение, МЧС сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. В субботу в городе солнечно, автомобильное движение восстановлено.