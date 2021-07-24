Иларион назвал действия Константинопольского патриарха "главным вызовом" РПЦ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Действия патриарха Константинопольского Варфоломея, которые привели к расколу православия в мире, являются в настоящее время главным вызовом для Русской православной церкви, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Главный вызов, который нам сейчас брошен, это антиканонические, раскольнические действия патриарха Константинопольского Варфоломея. Это то, с чем столкнулись в 2018 году, то, что раскололо всю православную церковь. Раскол этот углубляется из-за действий Константинопольского патриарха. И конечно, мы не могли на это не реагировать. Мы разорвали общение с Константинопольским патриархом. Это большая трагедия", - сказал владыка в эфире телеканала "Россия-24".

Митрополит подчеркнул, что несмотря на этот раскол, в Русской православной церкви продолжают молиться о патриархе Варфоломее и других иерархах, которые этот раскол этот поддержали. Он отметил, что РПЦ при этом практически не потеряла ни одного прихода, а ее клирики "солидарны и единомысленны и в России, и в Белоруссии, и в Украине, и в Молдавии, и в других странах, входящих в единое каноническое пространство церкви".

"Мы не потеряли никаких приходов, кроме тех, которые были насильственно захвачены украинскими раскольниками. И там уже построено большое количество новых приходов. Не так давно наша церковь приросла еще одной структурой - это Архиепископия западноевропейских приходов, которая состояла долгое время в Константинопольском патриархате, а теперь сострит в Русской православной церкви", - добавил митрополит.

По мнению владыки, главная задача церкви сейчас - укрепление ее единства. А главная задача ОВЦС - "оборонять наши священные границы и не допускать посягательств на то наследие, которое формировалось веками". "Не мы его создавали и не нам его разорять. Ну а то, что происходит за пределами нашей церкви, это, конечно, останется на совести тех людей, которые эти деяния совершают. Эти деяния уже здесь их опозорили. Но и, конечно, в будущем веке они дадут за это ответ", - заключил митрополит.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. Русская православная церковь и Украинская православная церковь (УПЦ) считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве канонически ничтожными. В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римской Католической церковью, привели к расколу православия в мире.