В Братиславе второй день продолжается протест против ограничений из-за коронавируса

ПРАГА, 24 июля. /ТАСС/. Митинг протеста против планов словацких властей обеспечить преимущества в повседневной жизни прошедшим вакцинацию от коронавируса второй день продолжается перед зданием Национального совета (парламента) республики в Братиславе. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

В субботу перед зданием парламента собрались несколько сот активистов, требующих от властей прекратить "дискриминацию" отказавшихся от вакцинации граждан. Примерно такое же количество находилось там в пятницу, когда часть участников акции протеста предприняли попытку прорваться в Национальный совет, где депутаты обсуждали возможность усилить заинтересованность словаков в получении прививок. Ранения получила женщина-полицейский. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Депутаты в субботу продолжают обсуждение законопроекта, согласно которому прошедшие вакцинацию получат определенные привилегии. Документ предусматривает для них, в частности, возможность участия в общественных мероприятиях без необходимости предоставлять организаторам справки о прохождении тестов на коронавирус. Между тем, согласно ТВ, среди парламентариев нет согласия по поводу данной законодательной инициативы. Оппозиция и часть депутатов от партий правительственной коалиции выступили против нее.