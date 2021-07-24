"Газпром трансгаз Краснодар" поможет семье погибшего и пострадавшим в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 24 июля./ТАСС/. Семье погибшего работника "Газпром трансгаз Краснодар", а также работникам компании, пострадавшим при опрокидывании туристического автобуса в Краснодарском крае, будет оказана помощь от предприятия, сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Краснодар".

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что автобус якобы был нанят профсоюзом одной из организаций в Краснодарском крае, в нем, по предварительным данным, ехали на базу отдыха работники компании.

"Семье погибшего и пострадавшим безусловно будет оказана вся необходимая помощь от предприятия", - сообщили в компании.

Представитель компании подчеркнул, что профсоюз не принимал участия в организации данной поездки, работники организовали ее самостоятельно."11 участников [ДТП] на данный момент - это работники филиала нашей компании, то есть половина, один из них погиб. Ни предприятие, ни профсоюз в организации поездки не принимали участия", - сообщили в службе по связям с общественностью, уточнив, что в больнице в Апшеронском районе, где находятся пострадавшие, присутствует представитель компании.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщали, что автобус, по предварительным данным, съехал в кювет из-за отказа тормозной системы. Уточнялось, что в автобусе находились 22 человека, прокуратура в рамках проверки даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, техническому состоянию выпущенного на линию транспортного средства.