На Алтае создадут центр экологических компетенций

ТАСС, 24 июля. Федеральный центр экологических компетенций создадут на Алтае, в его задачи войдет в том числе просветительская деятельность. Об этом сообщила в субботу генеральный директор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) Людмила Шувалова.

В задачах центра экологических компетенции - "просветительская и экспертно-аналитическая деятельность, разработка новых планов и стратегий, учитывающий региональные особенности территорий", отметила Шувалова, слова которой приводит пресс-служба ЦСКП.

Она уточнила, что центр сможет анализировать, насколько федеральные программы поддержки учитывают территориальные особенности. "Алтай по праву может называться столицей устойчивого развития. Природосбережение - это суть Алтая, это многовековые традиции и принципы. Мы много внимания уделили формированию экологического мировоззрения и уверены, что именно Алтай станет центром устойчивого развития для всей России, для этого есть все необходимые предпосылки", - заявила Шувалова.

24 июля ЦСКП провел круглый стол "Земельный потенциал страны: проблемы сбережения и пути развития" в Горно-Алтайске. Эксперты и представители органов госвласти обсудили, как развитие фермерства, создание эколого-просветительских центров, стандартов экологического строительства и гостеприимства отразятся на показателях развития региона в ближайшие 5-10 лет.

ЦСКП начал работу в России в январе 2005 года по инициативе Бориса Грызлова, который тогда занимал пост спикера Госдумы. В задачи центра входила выработка позиции "Единой России" по ключевым вопросам социально-экономического развития страны. В настоящее время центр занимается вопросами устойчивого социально-экономического и культурного развития регионов, взаимодействия структур гражданского общества и экспертов с органами власти и управления всех уровней для поиска наиболее эффективных решений задач, встающих перед страной и ее территориями.