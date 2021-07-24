Власти Карелии дополнительно направят 50 млн рублей на тушение лесных пожаров

ТАСС, 24 июля. Власти направят еще 50 млн рублей на тушение лесных пожаров на территории Республики Карелии. Об этом в субботу сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

"Сейчас прорабатываем вопрос перераспределения бюджетных средств и направлении еще 50 млн рублей на тушение пожаров. Соответствующие решения будут рассмотрены депутатами ЗС РК на внеочередной сессии", - сообщил Парфенчиков.

Ранее из резервного фонда на борьбу с пожарами было направлено порядка 12 млн рублей на авиапатрулирование районов, приобретение 15 спутниковых телефонов и пяти квадрокоптеров. Почти 4 млн рублей выделили на закупку 140 радиостанций для переноски, еще 5 млн рублей потратят на покупку топлива и питания для лесопожарных формирований.

В Карелии с 25 июля снова ожидается повышение температуры воздуха. По данным Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лето 2021 года в регионе стало одним из самых засушливых за многие годы. Ситуация ухудшается еще и сильными порывистыми ветрами, которые способствуют распространению огня.

В Карелии в связи со сложной пожароопасной обстановкой введен режим ЧС, действует запрет на посещение лесов Сегежского, Муезерского, Суоярвского, Пряжинского и Прионежского районов. По последним данным, в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10 926 га, половина из них локализована.